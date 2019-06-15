İŞKUR 2019 yılında 5 ayda kaç kişiyi işe yerleştirdi?

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1’lik artış kaydedildiğini ve 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA