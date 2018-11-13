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İŞKUR 2 Yıllık Ocak - Ekim İstatistiklerini Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2018 Ocak ve Ekim aralığında yer alan istatiksel bilgiler yayımlandı.

İŞKUR 2 Yıllık Ocak - Ekim İstatistiklerini Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2018 Ocak ve Ekim aralığında yer alan istatiksel bilgiler yayımlandı.

13 Kasım 2018 Salı 20:40
İŞKUR 2 Yıllık Ocak - Ekim İstatistiklerini Yayımlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2018 Ocak ve Ekim aralığında yer alan istatiksel bilgiler yayımlandı.

İşe yerleştirme, kadın işe yerleştirme ve genç işe yerleştirme başlıkları altında istatiksel verileri yayımlayan İŞKUR artış oranlarına da yer verdi.

Türkiye İŞ Kurumu 8İŞKUR) tarafından yayımlanan 2018 Ocak-Ekim dönemi verileri şöyle;

2017 Ocak - Ekim Toplam İşe Yerleştirme sayısı 907,969 iken 2018 Ocak - Ekim Toplam İşe Yerleştirme  % 9,2 artış oranı ile 991,407 oldu.

2017 Ocak - Ekim Kadın İşe Yerleştirme sayısı 302,718 iken 2018 Ocak - Ekim Kadın İşe Yerleştirme %12,9 artış oranı ile 342,018 oldu.

2017 Ocak - Ekim Genç İşe Yerleştirme sayısı 302,509 olarak gerçekleşirken 2018 Ocak - Ekim Genç İşe Yerleştirme % 13,4 artış oranı ile 342,925 oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 20:55
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