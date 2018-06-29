İŞKUR 2 Bin 219 Yeni Personel Alacak! İşte Başvuru Genel ve Özel Şartları

Türkiye İş Kurumu'nun 2 bin 219 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. İŞKUR tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede kurumun 2 bin 219 personel alacağı, bu alımların Büro Personeli ve İMD pozisyonları için gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Kısa bir süre sonra İŞKUR'dan personel alımıyla iligili yeni bir duyuru daha yapılmıi, Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik verilmiş olan adayların "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli İle İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Alım İlanının Ek-2 “Mezun Olunması Gereken Bölümler” listesinde yer alan bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen adayların bilgilerinin YÖK ile Kurumumuz arasında kurulan mezun bilgisi entegrasyonu sisteminden alınamaması nedeni ile bu durumda olan kişiler Genel Müdürlüğümüz veya İl Müdürlüklerimize tercihlerini bildiren bir dilekçe ile son başvuru tarihine kadar şahsen başvuru yapabileceklerdir." uyarısına dikkat etmesi gerektiği belirtilmişti.

İŞKUR personel alımı için başvuruda bulunacak adayların öncelikle KPSS'ye girmiş olması, başvuru genel şartlarını yerine getirmesi, ayrıca pozisyonlar için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını yerine getirebilmesi gerekiyor.

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Başvuru genel ve özel şartlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz :