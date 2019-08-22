İŞKUR 18 Şehirde KPSS'siz Bekçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel sektörde istihdam edilmek üzere en az ilkokul, orta ve lise mezunu düzeylerinden bekçi alımı yapacaktır.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmak, affa uğramış olsa bile terör bağlantılı suçlara bulaşmamış olmak, emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

İŞKUR BEKÇİ ALIMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları başlamış olup 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar devam etmektedir. Lakin her bir iş ilanı son başvuru tarihi farklıdır. Başvurular en yakın İŞKUR şube il ilçe müdürlüklerinden şahsen ya da aşağıda belirtilen link üzerinden Online olarak yapılabilmektedir.

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

Denizli Osmaniye Eskişehir Ankara Manisa Bilecik Erzurum Adana-Antalya Kırşehir Gaziantep Bursa-Kayseri Yozgat İstanbul Tekirdağ Mersin İzmir

Bekçi alımı yapan özel sektör firmaların iş ilanları için belirtilen linkin üzerini tıklayınız

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164

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