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İŞKUR 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu yeni ziraat mühendisi alım ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre başta Konya, Kayseri, Şanlıurfa olmak üzere 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR’a yapılacak olup, başvuru şartları ve adaylardan istenilen özel koşullar her bir ilan içeriğinde ayrı olarak belirtilmiştir. Peki hangi şehirlerde ziraat mühendisi alınacak? İşte ayrıntılar...

İŞKUR 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu yeni ziraat mühendisi alım ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre başta Konya, Kayseri, Şanlıurfa olmak üzere 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR’a yapılacak olup, başvuru şartları ve adaylardan istenilen özel koşullar her bir ilan içeriğinde ayrı olarak belirtilmiştir. Peki hangi şehirlerde ziraat mühendisi alınacak? İşte ayrıntılar...

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:21
İŞKUR 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu yeni ziraat mühendisi alım ilanları yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre başta Konya, Kayseri, Şanlıurfa olmak üzere 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR’a yapılacak olup, başvuru şartları ve adaylardan istenilen özel koşullar her bir ilan içeriğinde ayrı olarak belirtilmiştir. Peki hangi şehirlerde ziraat mühendisi alınacak? İşte ayrıntılar...
 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları kategorisinde yer alan ziraat mühendisi iş ilanları sayfasında yeni ilanlar yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre, farklı branşlardan 16 farklı şehirde ziraat mühendisi alımları yapılacak. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online yapılacaktır. Bunun için İŞKUR’a kayıtlı olmanız ve belirtilen link alanını tıklayarak başvuru sayfasından iş başvuru kaydınızı oluşturmanız yeterlidir.

HANGİ ŞEHİRLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ ALINACAK?

Konya, Kayseri, Şanlıurfa, İzmir, Kırklareli, Ankara, Yozgat, Bursa, Mersin, Amasya, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Balıkesir ve Muğla olmak üzere toplamda 16 şehirde ziraat mühendisi alımı yapılacak.

Yukarıda belirtilen illerdeki ziraat mühendisi alım ilanlarını görüntülemek için burayı tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR

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