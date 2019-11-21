İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı

Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kaydolan kişiler vasıflarına göre işlere yönlendiriliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlarla vasıflı ve vasıfsız personel aranan pek çok ilana başvuru yapabilmek mümkün.