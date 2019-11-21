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İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı

Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kaydolan kişiler vasıflarına göre işlere yönlendiriliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlarla vasıflı ve vasıfsız personel aranan pek çok ilana başvuru yapabilmek mümkün.

İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı

Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kaydolan kişiler vasıflarına göre işlere yönlendiriliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlarla vasıflı ve vasıfsız personel aranan pek çok ilana başvuru yapabilmek mümkün.

21 Kasım 2019 Perşembe 08:40
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı

İş bulmak isteyenlere yardımcı olan İşkur’da yüzbinlerce iş ilanı bulunuyor.

Çeşitli işler için personel arayan işyerleri öncelikle İşkur’a başvuruyor ve aranan özellikleri belirtiyorlar.

İşkur'a kaydolarak iş başvurusu yapılabiliyor.

İşte illere göre personel arayan iş yeri sayısı:

  1. Adana: 193 iş yeri
  2. Adıyaman 19 iş yeri
  3. Afyon 147 iş yeri
  4. Ağrı 8 iş yeri
  5. Aksaray 110 iş yeri
  6. Amasya 33 iş yeri
  7. Ankara 1084 iş yeri
  8. Antalya 488 iş yeri
  9. Ardahan 4 iş yeri
  10. Artvin 3 iş yeri
  11. Aydın 216 iş yeri
  12. Balıkesir 311 iş yeri
  13. Bartın 60 iş yeri
  14. Batman 10 iş yeri
  15. Bayburt 1 iş yeri
  16. Bilecik 1 iş yeri
  17. Bingöl 5 iş yeri
  18. Bitlis 8 iş yeri
  19. Bolu 56 iş yeri
  20. Burdur 47 iş yeri
  21. Bursa 1361 iş yeri
  22. Çanakkale 102 iş yeri
  23. Çankırı 32 iş yeri
  24. Çorum 56 iş yeri
  25. Denizli 348 iş yeri
  26. Diyarbakır 35 iş yeri
  27. Düzce 138 iş yeri
  28. Edirne 108 iş yeri
  29. Elazığ 56 iş yeri
  30. Erzincan 19 iş yeri
  31. Erzurum 54 iş yeri
  32. Eskişehir 164 iş yeri
  33. Gaziantep 369 iş yeri
  34. Giresun 48 iş yeri
  35. Gümüşhane 1 iş yeri
  36. Hatay 139 iş yeri
  37. Iğdır 6 iş yeri
  38. Isparta 61 iş yeri
  39. İstanbul 4658 iş yeri
  40. İzmir 1286 iş yeri
  41. Kahramanmaraş 118 iş yeri
  42. Karabük 63 iş yeri
  43. Karaman 54 iş yeri
  44. Kars 20 iş yeri
  45. Kastamonu 80 iş yeri
  46. Kayseri 325 iş yeri
  47. Kırıkkale 36 iş yeri
  48. Kırklareli 122 iş yeri
  49. Kırşehir 48 iş yeri
  50. Kilis 12 iş yeri
  51. Kocaeli 853 iş yeri
  52. Konya 387 iş yeri
  53. Kütahya 99 iş yeri
  54. Malatya 73 iş yeri
  55. Manisa 477 iş yeri
  56. Mardin 32 iş yeri
  57. Mersin 268 iş yeri
  58. Muğla 176 iş yeri
  59. Muş 5 iş yeri
  60. Nevşehir 86 iş yeri
  61. Niğde 61 iş yeri
  62. Ordu 87 iş yeri
  63. Osmaniye 50 iş yeri
  64. Rize 36 iş yeri
  65. Sakarya 262 iş yeri
  66. Samsun 208 iş yeri
  67. Siirt 9 iş yeri
  68. Sinop 30 iş yeri
  69. Sivas 78 iş yeri
  70. Şanlıurfa 43 iş yeri
  71. Şırnak 20 iş yeri
  72. Tekirdağ 636 iş yeri
  73. Tokat 115 iş yeri
  74. Trabzon 163 iş yeri
  75. Tunceli 1 iş yeri
  76. Uşak 95 iş yeri
  77. Van 16 iş yeri
  78. Yalova 181 iş yeri
  79. Yozgat 52 iş yeri
  80. Zonguldak 103 iş yeri
Son Güncelleme: 21.11.2019 08:50
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