İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı

İş bulmak isteyenlere yardımcı olan İşkur’da yüzbinlerce iş ilanı bulunuyor.
Çeşitli işler için personel arayan işyerleri öncelikle İşkur’a başvuruyor ve aranan özellikleri belirtiyorlar.
İşkur'a kaydolarak iş başvurusu yapılabiliyor.
İşte illere göre personel arayan iş yeri sayısı:
- Adana: 193 iş yeri
- Adıyaman 19 iş yeri
- Afyon 147 iş yeri
- Ağrı 8 iş yeri
- Aksaray 110 iş yeri
- Amasya 33 iş yeri
- Ankara 1084 iş yeri
- Antalya 488 iş yeri
- Ardahan 4 iş yeri
- Artvin 3 iş yeri
- Aydın 216 iş yeri
- Balıkesir 311 iş yeri
- Bartın 60 iş yeri
- Batman 10 iş yeri
- Bayburt 1 iş yeri
- Bilecik 1 iş yeri
- Bingöl 5 iş yeri
- Bitlis 8 iş yeri
- Bolu 56 iş yeri
- Burdur 47 iş yeri
- Bursa 1361 iş yeri
- Çanakkale 102 iş yeri
- Çankırı 32 iş yeri
- Çorum 56 iş yeri
- Denizli 348 iş yeri
- Diyarbakır 35 iş yeri
- Düzce 138 iş yeri
- Edirne 108 iş yeri
- Elazığ 56 iş yeri
- Erzincan 19 iş yeri
- Erzurum 54 iş yeri
- Eskişehir 164 iş yeri
- Gaziantep 369 iş yeri
- Giresun 48 iş yeri
- Gümüşhane 1 iş yeri
- Hatay 139 iş yeri
- Iğdır 6 iş yeri
- Isparta 61 iş yeri
- İstanbul 4658 iş yeri
- İzmir 1286 iş yeri
- Kahramanmaraş 118 iş yeri
- Karabük 63 iş yeri
- Karaman 54 iş yeri
- Kars 20 iş yeri
- Kastamonu 80 iş yeri
- Kayseri 325 iş yeri
- Kırıkkale 36 iş yeri
- Kırklareli 122 iş yeri
- Kırşehir 48 iş yeri
- Kilis 12 iş yeri
- Kocaeli 853 iş yeri
- Konya 387 iş yeri
- Kütahya 99 iş yeri
- Malatya 73 iş yeri
- Manisa 477 iş yeri
- Mardin 32 iş yeri
- Mersin 268 iş yeri
- Muğla 176 iş yeri
- Muş 5 iş yeri
- Nevşehir 86 iş yeri
- Niğde 61 iş yeri
- Ordu 87 iş yeri
- Osmaniye 50 iş yeri
- Rize 36 iş yeri
- Sakarya 262 iş yeri
- Samsun 208 iş yeri
- Siirt 9 iş yeri
- Sinop 30 iş yeri
- Sivas 78 iş yeri
- Şanlıurfa 43 iş yeri
- Şırnak 20 iş yeri
- Tekirdağ 636 iş yeri
- Tokat 115 iş yeri
- Trabzon 163 iş yeri
- Tunceli 1 iş yeri
- Uşak 95 iş yeri
- Van 16 iş yeri
- Yalova 181 iş yeri
- Yozgat 52 iş yeri
- Zonguldak 103 iş yeri