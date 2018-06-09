İlanlar Yayımlandı: BİM En Az İlkokul Mezunu 962 Personel Alımı Yapacak

BİM en az ilkokul mezunu 962 adet personel alımı için ilan yayımladı.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan BİM, en az ilkokul mezunu adaylar arasından farklı kadrolara 962 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM, hizmet kalitesini arttırmak ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yeni şubeler açtı ve bu şuybelere yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Açılan yeni şubeleri ile daha fazla kişiye hizmet vermeyi hedefleyen BİM, hizmet kalitesini de arttırmak üzere mevcut şubelerine de ek personel alımı yapıyor.

ALIM YAPILAN KADROLAR

BİM tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin Kasiyer, depo görevlisi, Temizlik görevlisi, ambar görevlisi, büro memuru, kasiyer, satış danışmanı, reyon görevlisi, depo işçisi ve büro memuru kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında adayların ikili iletişimi kuvvetli olması, diksiyonu düzgün olması, erkek adaylar için askerliğini yapmış olması tercih sebebidir. Adayların vardiyalı çalışmaya ayak uydurabilmesi, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, düzenli çalışmayı hedef haline getirecek olması, BİM'de kariyer hedefi olması gerekmektedir.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR ALINACAK

BİM tarafından yayımlanan bu ilanlara başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olması ve işsiz olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvurusunu bu ekran üzerinden yapabilirler.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Bu bağlantıyı kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BİM yazın ve ARA butonuna tıklayın. BİM personel alım ilanları aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

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