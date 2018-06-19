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İlanlar İŞKUR'da Art Arda Yayımlandı: Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız Binlerce Personel Alımı

İŞKUR aracılığıyla yeni ilanlar art arda yayımlandı. Toplum Yararına Program kapsamında yayımlanan ilanlarda 10 binden fazla yeni personel alımı yapılacağına yer verildi.

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İlanlar İŞKUR'da Art Arda Yayımlandı: Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız Binlerce Personel Alımı

İŞKUR aracılığıyla yeni ilanlar art arda yayımlandı. Toplum Yararına Program kapsamında yayımlanan ilanlarda 10 binden fazla yeni personel alımı yapılacağına yer verildi.

19 Haziran 2018 Salı 10:41
İlanlar İŞKUR'da Art Arda Yayımlandı: Sınavsız ve Mezuniyet Şartsız Binlerce Personel Alımı

İŞKUR TYP'de yeni ilanlar yayımlandı.

Toplum Yararına Program kapsamında türkiye genelinde birçok İl'e binlerce personel alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda binlere personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu personeller için herhangi bir sınav ve mezuniyet şartı aranmazken atamaya hak kazanan adaylar kura ile seçilecek.

TYP NEDİR?

İŞKUR tarafından yayımlanan duyuruda TYP hakkında şu ifadelere yer verildi: "İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."

BAŞVURU ŞARTLARI

TYP personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim hariç),
  • TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak,

ALIM YAPAN İLLER

İŞKUR TYP İlanları kısmından yayımlanna duyurularda alım yapan İller şu şekilde verildi: Bolu, Sakarya, Muğla, Ordu, Ardahan, Kütahya, Kahramanmaraş, Niğde, Balıkesir, Yozgat, Kars Edirne, Hatay ve Muş.

BAŞVURU ŞEKLİ

TYP personel alımları, bu illerde ve İllere bağlı İlçelerde bulunan İŞKUR bölge müdürlüklerinden yapılmaktadır. Kimliğinizle size en yakın İŞKUR'a giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

MAAŞ NE KADAR?

TYP kapsamına alınan personellere asgari ücret, sosyal haklar ve prim ödemesi verilir.

PERSONELLERİN ÇALIŞTIRILACAĞI İŞLER

  • Çevre temizliği
  • Kamusal altyapının yenilenmesi
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
  • Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
  • Ağaçlandırma
  • Park düzenlemeleri
  • Vadi ve dere ıslahı
  • Erozyon engelleme çalışmaları

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Harun 3 saat önce

İşkur üzerinden bunlara nasıl basvura biliriz

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