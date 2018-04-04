İlan Az Önce Yayımlandı: KPSS'siz ve KPSS 60 ile 5 Personel Alımı Olacak

Son dakika: İlan az önce yayımlandı. KPSS 60 şartı ile 5 personel alınacak.

Atabey Sulama Birliği tarafından az önce DPB'de yayımlanan duyuruda, önlisans mezunu adaylar arasından KPSS 60 şartı ila personel alımı yapacağını belirtildi. Yapılacak alımda kadro dağılımı ise şu şekilde açıklandı: 1 adet Harita Kadastro Teknikeri ve 4 adet Basınçlı Sulama Sistemleri elemanı.

Alınacak personeller kadrolu işçi statüsünde çalıştırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda her kadro için ayrı başvuru şartları arandığına yer verildi. Yayımlanan ilana göre Harita Kadastro Teknikeri pozisyonuna başvuru yapacak adayların şu şartları taşıyor olması gerekmektedir:

Basınçlı Sulama Sistemleri Elemanı kadrosuna yapılacak alım için istenen başvuru şartları şu şekilde;

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR resmi sayfası üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığı anda sizlerle paylaşacağız.

MEMUR, PERSONEL, POLİS, ASKER ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN KPSSCAFE'Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİP EDİN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER