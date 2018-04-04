Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İlan Az Önce Yayımlandı: KPSS'siz ve KPSS 60 ile 5 Personel Alımı Olacak

Atabey Sulama Birliği tarafından bir ilan yayımlandı. DPB'de az önce yayımlanan ilanda KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile daimi personel alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

İlan Az Önce Yayımlandı: KPSS'siz ve KPSS 60 ile 5 Personel Alımı Olacak

Atabey Sulama Birliği tarafından bir ilan yayımlandı. DPB'de az önce yayımlanan ilanda KPSS'siz ve KPSS 60 puan şartı ile daimi personel alımı yapılacağı bildirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:45
İlan Az Önce Yayımlandı: KPSS'siz ve KPSS 60 ile 5 Personel Alımı Olacak

Son dakika: İlan az önce yayımlandı. KPSS 60 şartı ile 5 personel alınacak.

Atabey Sulama Birliği tarafından az önce DPB'de yayımlanan duyuruda, önlisans mezunu adaylar arasından KPSS 60 şartı ila personel alımı yapacağını belirtildi. Yapılacak alımda kadro dağılımı ise şu şekilde açıklandı: 1 adet Harita Kadastro Teknikeri ve 4 adet Basınçlı Sulama Sistemleri elemanı.

Alınacak personeller kadrolu işçi statüsünde çalıştırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda her kadro için ayrı başvuru şartları arandığına yer verildi. Yayımlanan ilana göre  Harita Kadastro Teknikeri pozisyonuna başvuru yapacak adayların şu şartları taşıyor olması gerekmektedir:

Basınçlı Sulama Sistemleri Elemanı kadrosuna yapılacak alım için istenen başvuru şartları şu şekilde;

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR resmi sayfası üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığı anda sizlerle paylaşacağız.

MEMUR, PERSONEL, POLİS, ASKER ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN KPSSCAFE'Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİP EDİN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2018 09:52
Anahtar Kelimeler:
IşkurAtabey Sulama Birliği Personel AlımıDpb Ilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR'da Yeni İlanlar: 2579 En Az İlkokul Mezunu Şoför Alımı Yapılıyor
İŞKUR'da Yeni İlanlar: 2579 En Az İlkokul Mezunu Şoför Alımı Yapılıyor
En Az İlkokul Mezunu 110 Belediye Personeli Alımı Son Başvuru: 4 Nisan 2018
En Az İlkokul Mezunu 110 Belediye Personeli Alımı Son Başvuru: 4 Nisan 2018
Yeni İlanlar Yayımlandı: İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 1519 Büro Memuru Alımı
Yeni İlanlar Yayımlandı: İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 1519 Büro Memuru Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim