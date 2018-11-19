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İçişleri Bakanlığı Valiliğe Personel Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivas Valiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak personeller için en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 45 yaşından büyük olmamak yer alıyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İçişleri Bakanlığı Valiliğe Personel Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivas Valiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak personeller için en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 45 yaşından büyük olmamak yer alıyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:53
İçişleri Bakanlığı Valiliğe Personel Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivas Valiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak personeller için en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 45 yaşından büyük olmamak yer alıyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

19 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan ilana son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 olarak ilan edildi. Başvurmak isteyen adaylar yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecekler. İşkur müdürlüklerine şahsen başvuru yapılmayacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) iş ilan numarası 265645 olarak belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • 18 yaşından büyük olmak,
  • 45 yaşından büyük olmamak,
  • İlkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak,
  • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a işsizlik kaydı bulunmak,

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TYP kapsamında yayımlanan ilanlar için burada yer alan bağlantıya tıklayarak açılan sayfa yer alan TYP numarası kısmına yukarıda verdiğimiz TYP numarasını yazıp ara butonuna bastığınız ilan listelenecektir. İlana başvuru yapabilmek için işkur e-şube üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

Unutmayın, ilana son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 tarihidir.

Başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 12:24
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içişleri bakanlığı valiliğe personel alımı yapıyor
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