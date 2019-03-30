Hem Eğitim Al Hem Harçlık! İŞKUR Uygulamasının Detayları!

İşkur’a hali hazırda kayıtlı olan işsizlerin iş hayatına atılmalarından önce mesleki bilgi ve birikimlerini arttırmak için İŞKUR tarafından düzenlenen programlardır. Bu programlar sayesinde işsizlerin gelecekte karşılaşacakları konularda erken tecrübe edinmeleri ve iş hayatına atıldıktan sonra acemilik yaşamalarını ve olası iş kayıplarını engellemiş olurlar.

Nasıl başvuru yapabiliriz?

Başvurular İŞKUR’a yapılır ve söz konusu programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi göreceği için işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR'un kendisine göre işyeri bulmasını talep edebilirler.

Bunun yanı sıra işverenler de istedikleri vasıfta ki adayı kendileri bulabilir veya İŞKUR'dan talep edebilecektir.

Programlar Kaç Ay Sürüyor?

Bilişim ve imalat sektörlerindeki en fazla 6 ay olarak, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 aydır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Şartlar Neler?

Başvuru yapacakların kuruma kayıtlı işsiz olması zorunlu ve 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Ayrıca işverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması talep edilirken, emekli olmayanlar yararlanabiliyor.

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olması,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Katılımcılara Verilecek Ücretler Ne Kadar?

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.