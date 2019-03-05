GSB 3 Bin 243 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak 3 bin 243 işçi alımı ile ilgili yapılan kura çekiminin sonuçları açıklandı. Sonuçlarla birlikte kurada ismi çıkan kişileri ilgilendiren evrak teslimi duyurusu da yapıldı. İşte detaylar...

Kura Sonuçlarını görmek için buraya tıklayın

Yukarıdaki kura sonuç linkine tıkladıktan sonra sayfanın en altında bulunan "Kura sonucunu görmek istediğiniz ili seçiniz" kısmından başvurduğunuz şehri seçin ve kurada ismi çıkanların listesinde isminizin olup olmadığını kontrol edin.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA YAPILAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇ VE EVRAK TESLİMİ DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Not 1: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. Kimlik Numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Not 2: İşbu alım sürecine ilişkin müteakip işlemler İl Müdürlüklerince ayrıca ilan edilecektir.