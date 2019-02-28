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Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR vasıtasıyla alınacak olan 3243 kişilik sürekli işçi başvurular tamamlanmış, kura çekimleri yapılmıştı. Onbinlerce aday kura sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Gecikmeli de olsa kura sonuçları nihayet açıklandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 sürekli işçi alımı kura sonuçları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR vasıtasıyla alınacak olan 3243 kişilik sürekli işçi başvurular tamamlanmış, kura çekimleri yapılmıştı. Onbinlerce aday kura sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Gecikmeli de olsa kura sonuçları nihayet açıklandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 sürekli işçi alımı kura sonuçları...

28 Şubat 2019 Perşembe 22:37
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR vasıtasıyla alınacak olan 3243 kişilik sürekli işçi başvurular tamamlanmış, kura çekimleri yapılmıştı. Onbinlerce aday kura sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Gecikmeli de olsa kura sonuçları nihayet açıklandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 sürekli işçi alımı kura sonuçları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." ifadesi yer alıyor.

Herkes sonuçların GSB.gov.tr üzerinden açıklanacağını bekliyor ancak Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından sonuçlar açıklandı.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Bir örnek verelim örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü kura sonuçlarını "Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı ilgili Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dahil), Cankurtaran, Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların kura çekim sonuçlarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz." ifadeleri ile duyurdu.

Kastamonu bölgesindeyseniz kura sonuçlarını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Siz de başvuru yaptığınız ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 22:51
Anahtar Kelimeler:
gençlik spor bakanlığı 3243 personel alımı kura sonuçları açıklandı
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