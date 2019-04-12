Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Sözlü Sınav Tarihleri Açıklandı!

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucu, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar asıl ve yedek olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların tespiti ve sözlü sınav ile ilgili iş ve işlemler aşağıda yer alan takvime göre gerçekleştirilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

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