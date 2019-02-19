Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Nihai Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 3243 sürekli işçi alınacağını daha önce duyurmuştuk . Türkiye geneli ilanlara büyük ilgi gösterildi. Bazı illerde binlerce kişi başvuru yaptı. Başvurular geçtiğimiz hafta sonu itibari ile tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayların 5 katı kadar başvuru alındı ve nihai listeler açıklandı. Nihai listelere nasıl bakılır detayları paylaşıyoruz.

İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı Nihai Listelere Nasıl Ulaşılır?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alım yapılacak sürekli işçi ilanına ilişkin her kadro ve her il için nihai listeler açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen sonuçları görüntülemek isteyen adaylar şu yolu izleyecekler.

İŞKUR'un ana sayfasına ulaşın.

İş Arayan bölümünden kendi üyeliğinize giriş yapın.

Açılan sayfada İş Başvurularım yazan bölüme tıklayın.

Burada başvuru yaptığınız ilan gözükecek. Burada en başta ilan numarası olan yere (numaranın üstüne) tıklayın.

Buraya tıkladığınızda ilan metnine ulaşacaksınız sayfayı en altta indirin.

En alt tarafta nihai listeyi görüntüleyebileceksiniz.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 3 bin 243 işçi alıyor . Alım yapılan kadrolar şu şekilde;

KURA ÇEKİMİ 27 ŞUBAT 'TA

GSB kadrolu işçi alımında ilkokul ve lise mezunları arasından alım yapılan kadrolarda kura çekimi yapılacak. Ön lisans ve lisans mezunu adaylar , KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak ve alınacak sayının 5 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak. Kura çekimi 27 Şubat günü Ankara 'da yapılacak.

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