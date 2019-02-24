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Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Kura Çekim Yerleri ve Tarihi Belli Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak 3243 sürekli işçi için kura çekim yerleri ve kura tarihlerini açıklayan bir duyuru yayımlandı. İşte kura çekim yerleri ve kura tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Kura Çekim Yerleri ve Tarihi Belli Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak 3243 sürekli işçi için kura çekim yerleri ve kura tarihlerini açıklayan bir duyuru yayımlandı. İşte kura çekim yerleri ve kura tarihleri...

24 Şubat 2019 Pazar 12:43
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 İşçi Alımı Kura Çekim Yerleri ve Tarihi Belli Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak 3243 sürekli işçi için kura çekim yerleri ve kura tarihlerini açıklayan bir duyuru yayımlandı. İşte kura çekim yerleri ve kura tarihleri...

Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.
 
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlüklerimizce yapılacaktır. Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecektir. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacaktır.

Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebileceklerdir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

T.C.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ

İL ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ

İLETİŞİM

ADANA

YÜREĞİR SERİNEVLER KAPALI SPOR SALONU

DADALOĞLU MAHALLESİ

ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA GÖKSAL CADDESİ NO:20 YÜREĞİR / ADANA

0 (322) 329 42 14

ADIYAMAN

YENİ MAHALLE KAPALI SPOR SALONU

YENİ MAHALLE 3.ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO: 379/A MERKEZ / ADIYAMAN

0 (416) 216 48 33

DAHİLİ : 156

AFYONKARAHİSAR

TINAZTEPE SPOR SALONU

DÖRTYOL MAHALLESİ

TURGUT ÖZAL BULVARI NO:30/4 AFYONKARAHİSAR

0 (272) 213 90 00

DAHİLİ : 114 -115

116 - 161

AĞRI

AĞRI 2500 KİŞİLİK SPOR SALONU

FIRAT MAHALLESİ ATALAY CADDESİ NO:60 MERKEZ / AĞRI

0 (472) 215 20 82

AKSARAY

AKSARAY SPOR SALONU

COĞLAKİ MAHALLESİ 1204 (7 NOLU SOK.) 100/1/A MERKEZ / AKSARAY

0 (382) 217 63 01

AMASYA

AMASYA YURT MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

AKBİLEK MAHALLESİ KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ NO:69 AMASYA

0 (358) 525 62 13-14

ANKARA

YAŞAR DOĞU GÜREŞ SALONU

19 MAYIS SPOR KOMPLEKSİ

HACI BAYRAM MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:26 ALTINDAĞ / ANKARA

0 (312) 309 21 00

ANTALYA

ANTALYA 10.000 KİŞİLİK SPOR SALONU

SAKIP SABANCI BULVARI

MELTEM MAHALLESİ 2.CADDE NO:9 MURATPAŞA / ANTALYA

0 (242) 237 07 80 - 50

ARDAHAN

ARDAHAN GENÇLİK MERKEZİ

KARAGÖL MAH. LAKIR MEVKİİ KÜME EVLER NO:18 MERKEZ / ARDAHAN

0 (478) 211 36 48

0 (478) 211 36 41

ARTVİN

GENÇLİK MERKEZİ KONFERANS SALONU

ÇARŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN YURTTAŞ SOKAK MERKEZ SPOR SALONU YANI NO: 3

MERKEZ / ARTVİN

0 (466) 212 11 14

0 (466) 212 17 56

AYDIN

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

HASAN EFENDİ MAHALLESİ BATI GAZİ BULVARI NO:65 EFELER / AYDIN

0 (256) 213 11 66

BALIKESİR

KURTDERELİ SPOR SALONU

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MENEKŞE SOKAK NO:1 ALTIEYLÜL / BALIKESİR

0 (266) 241 19 41 - 42

BARTIN

GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONU

TUNA MAHALLESİ KANLIIRMAK CADDESİ NO:75/1 MERKEZ / BARTIN

0 (378) 227 10 53

0 (378) 227 54 22

BATMAN

İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

BELDE MAHALLESİ BARIŞ BULVARI NO:129 BATMAN

0 (488) 213 90 84

BAYBURT

ŞAİR ZİHNİ KÜLTÜR MERKEZİ

GENÇOSMAN MAHALLESİ OSLU BABA CADDESİ

GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI

BAYBURT

0 (458) 211 25 66

BİLECİK

ATATÜRK SPOR SALONU

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ STADYUM SOKAK NO:33/A MERKEZ / BİLECİK

0 (228) 212 57 63

BİNGÖL

ŞEHİR SPOR SALONU

(GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KARŞISI)

KARŞIYAKA MAHALLESİ HÜSEYİN ÇELİK CADDESİ NO: 3 BİNGÖL

0 (426) 213 11 14

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ

İL ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ

İLETİŞİM

BİTLİS

İSMAİL EREN KAPALI SPOR SALONU

BEŞ MİNARE MAHALLESİ AHMET EREN BULVARI NO:328 MERKEZ / BİTLİS

0 (434) 228 32 63

BOLU

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 17 TEMMUZ SPOR SALONU

İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:1 BOLU

0 (374) 270 36 38-39

BURDUR

BURDUR GENÇLİK MERKEZİ SALONU

BURÇ MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO:16 MERKEZ / BURDUR

0 (248) 233 38 30

BURSA

NİLÜFER TOFAŞ KAPALI SPOR SALONU

FETHİYE MAHALLESİ NİLÜFER HATUN CADDESİ NO 133 NİLÜFER / BURSA

0 (224) 241 25 30

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE ANAFARTALAR SPOR SALONU

ESENLER MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. 24 KASIM SOK. MERKEZ / ÇANAKKALE

0 (286) 217 15 57

ÇANKIRI

ORHAN SAKA SPOR SALONU

KIRKEVLER MAHALLESİ KASTAMONU CADDESİ NO:434 ÇANKIRI

0 (376) 213 15 15

DAHİLİ : 138 - 159

ÇORUM

ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU

KARAKEÇİLİ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO:93 MERKEZ / ÇORUM

0 (364) 223 10 20

DAHİLİ : 121

DENİZLİ

VALİ RECEP YAZICIOĞLU SPOR SALONU

AKÇEŞME MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:179 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

0 (258) 371 07 40

DAHİLİ : 113-108

DİYARBAKIR

SEYRANTEPE SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR SALONU

FABRİKA MAHALLESİ 814.SOKAK YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

0 (412) 262 51 55

DÜZCE

18 TEMMUZ SPOR SALONU

KÜLTÜR MAHALLESİ KUYUMCUZADE BULVARI NO:27 MERKEZ

/ DÜZCE

0 (380) 523 08 16

EDİRNE

MİMAR SİNAN KAPALI SPOR SALONU

ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ TALATPAŞA CADDESİ NO:88 MERKEZ / EDİRNE

0 (284) 212 03 13

ELAZIĞ

YAKUP KILIÇ SPOR SALONU

ABDULLAHPAŞA MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:6 MERKEZ / ELAZIĞ

0 (424) 247 41 68

ERZİNCAN

MERKEZ SPOR SALONU

FATİH MAHALLESİ HACIBEKTAŞİ VELİ CADDESİ NO:20 ERZİNCAN

0 (446) 223 69 33 / 34

ERZURUM

ERZURUM KAPALI SPOR SALONU (KAZIM KARABEKİR STADYUMU YANI)

YAKUTİYE SPOR KAMPÜSÜ. LALAPAŞA MAH. E-80 SOKAK. YAKUTİYE / ERZURUM

0 (442) 328 00 22

ESKİŞEHİR

ŞEHİT ANIL GÜR SPOR SALONU

YENİKENT MAHALLESİ NECDET YILDIRIM SOKAK NO:11 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

0 (222) 230 27 51

GAZİANTEP

GAZİKENT GENÇLİK MERKEZİ

GAZİKENT MAHALLESİ

ŞEHİT SERDAL ŞAKIR CADDESİ NO:23 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

0 (342) 241 40 70

GİRESUN

19 EYLÜL SPOR SALONU

SELDEĞİRMENİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:91 MERKEZ / GİRESUN

0 (454) 216 16 01

DAHİLİ : 141 -134

0 (454) 212 32 64

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ

İL ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ

İLETİŞİM

GÜMÜŞHANE

AYDIN DOĞAN SPOR TESİSİ (KAPALI SPOR SALONU)

İNÖNÜ MAHALLESİ, AYDIN DOĞAN CADDESİ, NO: 46 MERKEZ / GÜMÜŞHANE

0 (456) 213 10 58

0 (456) 213 11 94

HAKKARİ

HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PEHLİVAN MAHALLESİ HASTANE YOLU ÜZERİ SPOR KOMPLEKSİ NO:1

MERKEZ / HAKKARİ

0 (438) 211 69 17

HATAY

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİ İSKENDERUN YOLU ÜZERİ DERİNCE MAH. YURT SOK. NO:2 ANTAKYA / HATAY

0 (326) 267 34 63 - 73

IĞDIR

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SEMİNER SALONU

14 KASIM MAHALLESİ SULTAN SOKAK MERKEZ / IĞDIR

0 (476) 227 79 91

ISPARTA

IŞIKKENT SPOR SALONU

IŞIKKENT MAHALLESİ 259.CADDE MERKEZ / ISPARTA

0 (246) 218 14 82

0 (246) 218 41 60

İSTANBUL

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

50. YIL SPOR SALONU

BURHAN FELEK SPOR SİTESİ NUH KUYUSU CADDESİ SEYİT AHMET DERESİ SOKAK NO:5

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

0 (216) 651 62 62

İZMİR

HALKAPINAR SPOR SALONU

ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MERSİNLİ MAH.2844 SOKAK NO:2 HALKAPINAR / İZMİR

0 (232) 486 35 36

KAHRAMANMARAŞ

OSMAN SAYIN SPOR SALONU (12 ŞUBAT STADYUM YANI)

ŞAZİBEY MAHALLESİ MALİK EJDER CADDESİ 129/1 MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ

0 (344) 235 17 02 - 03

KARABÜK

MERKEZ SPOR SALONU

YENİŞEHİR MAHALLESİ NİLÜFER SOKAK NO 3/A YENİŞEHİR / KARABÜK

0 (370) 412 56 79

0 (370) 415 39 04

KARAMAN

KAZIM KARABEKİR SPOR SALONU

KAZIMKARABEKİR PAŞA MAHALLESİ ŞEHİT İSA KAHRAMAN CADDESİ NO.5 MERKEZ / KARAMAN

0 (338) 213 16 61

KARS

İSMAİL AYTEMİZ SPOR VE SERGİ SARAYI

YENİŞEHİR MAH.ALİ GAFFAR OKAN BULVARI NO.96 MERKEZ / KARS

0 (474) 212 31 80

KASTAMONU

ATATÜRK SPOR SALONU

SARAÇLAR MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:30 KASTAMONU

0 (366) 214 76 16

KAYSERİ

ATATÜRK SPOR SALONU

OSMAN KAVUNCU MAHALLESİ AHMET GAZİ AYHAN BULVARI NO:154 MELİKGAZİ / KAYSERİ

0 (352) 332 44 30

KIRIKKALE

17 AĞUSTOS SPOR SALONU

BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ ÇULLU CADDESİ BAŞPINAR SPOR KOMPEKSİ

MERKEZ / KIRIKKALE

0 (318) 310 01 15

0 (318) 310 01 16

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ SPOR SALONU

KARAKAŞ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ MERKEZ / KIRKLARELİ

0 (288) 214 12 81

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ SALİHA SULTAN YURDU A-B BLOK

BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT NECDET YAĞIZ CAD. NO:141 MERKEZ / KIRŞEHİR

0 (386) 213 20 57

0 (386) 502 00 56

KİLİS

BEŞEVLER SPOR SALONU

DOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİ

ORGENERAL SAFTER NECİOĞLU BULVARI NO:103 MERKEZ / KİLİS

0 (348) 813 11 20

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ

İL ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ

İLETİŞİM

KOCAELİ

ATATÜRK SPOR SALONU

KOZLUK MAH.D100 İSTANBUL-ANKARA YOLU CAD. NO: 11 İZMİT / KOCAELİ

0 (262) 321 93 47

0 (262) 324 35 50

KONYA

KARATAY İLÇESİNDE BULUNAN           SPOR VE KONGRE MERKEZİ

FETİH MAHALLESİ ESKİ KARAPINAR EREĞLİ CADDESİ NO:36 KARATAY / KONYA

0 (332) 321 51 25

0 (332) 321 23 45

0 (332) 322 80 27

KÜTAHYA

DUMLUPINAR KAPALI SPOR SALONU

ALİPAŞA MAHALLESİ ABDURAHMAN KARAA BULVARI İSTASYON CADDESİ NO:6

KÜTAHYA

0 (274) 223 60 84

DAHİLİ : 150

MALATYA

MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (KREDİ VE YURTLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI)

ZAFER MAHALLESİ BUHARA CADDESİ KEFİL SOKAK NO:63 BATTALGAZİ / MALATYA

0 (422) 324 52 60

0 (422) 325 34 29

0 (422) 326 48 90

MANİSA

MANİSA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:16 MANİSA

0 (236) 231 11 91

MARDİN

21 KASIM ŞEHİR STADI

CUMHURİYET MAHALLESİ STADYUM CADDESİ ARTUKLU / MARDİN

0 (482) 212 17 72

MERSİN

SERVET TAZEGÜL SPOR SALONU

AFETEVLER MAHALLESİ 31146 SOKAK NO 2/D YENİŞEHİR / MERSİN

0 (324) 341 77 15

MUĞLA

MENTEŞE SPOR SALONU

ORHANİYE MAHALLESİ BÜLENT ÖNÜÇAN CADDESİ KIŞLA PARKI MEVKİİ

MENTEŞE / MUĞLA

0 (252) 2141245

0 (252) 2141238

0 (252) 2124160

MUŞ

ŞEHİR SPOR SALONU

MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ MERKEZ / MUŞ

0 (436) 216 11 41

NEVŞEHİR

AYŞE HÜMAŞAH SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ

2000 EVLER MAH.YURTKUR ALANI KÜME EVLER.NO:4 MERKEZ / NEVŞEHİR

0 (384) 215 44 01

NİĞDE

NİĞDE 5 ŞUBAT KAPALI SPOR SALONU

YUKARI KAYABAŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN FETHİİ CADDESİ DIŞARI CAMİİ SOKAK: NO: 18

MERKEZ / NİĞDE

0 (388) 232 34 21 - 23

ORDU

19 EYLÜL STADI

SELİMİYE MAH. DR. MÜRVET SITKI CAD. NO:13 ALTINORDU / ORDU

0 (452) 223 16 35

OSMANİYE

MERKEZ SPOR SALONU

ESENEVLER MAHALLESİ 1450 SOKAK MERKEZ / OSMANİYE

0 (328) 812 59 22

RİZE

YENİŞEHİR SPOR SALONU - OLİMPİK YÜZME HAVUZU

İSLAM PAŞA MAHALLESİ YENİŞEHİR STADYUMU YANI MERKEZ / RİZE

0 (464) 213 04 81

SAKARYA

SAKARYA SPOR SALONU

ADALI MAHALLESİ YAZLIK MEVKİİ 235 ADA 1608 SAYFA 1 PARSEL

SERDİVAN / SAKARYA

0 (264) 211 04 54

DAHİLİ : 122

SAMSUN

TEKKEKÖY YAŞARDOĞU KAPALI SPOR SALONU

SANAYİ MAH.CUMHURİYET CAD.NO 4/1 TEKKEKÖY / SAMSUN

0 (362) 256 45 50

SİİRT

14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU

BARIŞ MAH.ŞEYH EBU VEFA CADDESİ 14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU

MERKEZ / SİİRT

0 (484) 223 17 51

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ

İL ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN ADI

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN AÇIK ADRESİ

İLETİŞİM

SİNOP

SİNOP ATATÜRK SPOR SALONU

YENİ MAHALLE DR.AHMET ÖRS CADDESİ NO:45-1 SİNOP

0 (368) 261 45 64

SİVAS

4 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU

KADI BURHANETTİN MAHALLESİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ

MERKEZ / SİVAS

0346 219 11 82

0346 219 11 87

ŞANLIURFA

11 NİSAN SPOR KOMPLEKSİ

SANCAKTAR MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ HALİLİYE / ŞANLIURFA

0 (414) 313 24 71

ŞIRNAK

ŞIRNAK GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNDOĞDU MAHALLESİ 22. CADDE ESKİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KARŞISI ŞIRNAK

0 (486) 216 41 03

TEKİRDAĞ

İSMET İNÖNÜ KAPALI SPOR SALONU

ERTUĞRUL MAHALLESİ ORTA ÇEŞME SOKAK NO:32 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ

0 (282) 261 22 59

TOKAT

ALİ YÜCEL SPOR SALONU

GÜLTEKİN TOPÇAM BULVARI UZUNBURUN MEVKİ / TOKAT

0 (356) 214 33 09

TRABZON

AKYAZI KAMP EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU

AKYAZI MAHALLESİ AKÇAABAT KONAK CADDESİ ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ NO: 4

TRABZON

0 (462) 230 22 56 - 57

TUNCELİ

KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU

ATATÜRK MAHALLESİ MERKEZ / TUNCELİ

0 (428) 212 50 60

UŞAK

MERKEZ SPOR SALONU

FATİH MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:46 UŞAK

0 (276) 223 68 65

VAN

NUR TATAR SPOR SALONU

YENİ CAMİİ EDREMİT TOKİ YOLU EDREMİT / VAN

0 (432) 217 70 30

YALOVA

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:32 MERKEZ / YALOVA

0 (226) 814 20 94

YOZGAT

BOZOK ŞEHİR STADYUMU

FATİH MAHALLESİ RIZA KAYAALP CADDESİ MERKEZ / YOZGAT

0 (354) 212 87 23

ZONGULDAK

ZONGULDAK SİTE SPOR SALONU

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ IŞIK YÖNDER CADDESİ MERKEZ / ZONGULDAK

0 (372) 251 75 40

Anahtar Kelimeler:
gençlik spor bakanlığı 3243 işçi alımı kura çekim yerleri tarihi belli oldu
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