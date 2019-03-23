Evden Çalışacaklara 800 TL!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yaklaşık 12 milyon ev kadınını yakından ilgilendiren ve onları çalışma hayatına katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kadınlar İŞKUR aracılığıyla 'home office' çalışarak aile bütçesine katkı sunacak. Ortalama günlük 3-4 saat çalışmayla, 600-800 lira gelir elde edilebilecek.

Kurum'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptıran kadınlar sisteme kaydedilecek.

Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak evde yapmalarına uygun işler SMS ile iletilecek.

Yapılacaklar arasında, 'nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama işi, cetvel seti hazırlama, küpe arkası, takma, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, takı tasarım' gibi işler yer alıyor.

İŞKUR'un iş ilanları sayfalarında ev kadınları için uygun işlere ulaşmak mümkün.