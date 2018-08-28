ETİ Maden Sürekli İşçi Alımı Yapacak!..

ETİ Maden işletmeleri yayımladığı ilan ile eski hükümlü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

ETİ maden İşletmeleri tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ESKİ HÜKÜMLÜ, EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR.

Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) eski hükümlü 1, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) eski hükümlü 1 olmak üzere toplam 2 eski hükümlü daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 27.08.2018 tarih ve 19968 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 04.09.2018 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu eski hükümlü 2 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

UNVANI ÇALIŞACAĞI İŞLETME ÖĞRENİM DURUMU ADEDİ Proses İşçisi (Eski Hükümlü) Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Lise ve Dengi Okul 1 Emet Bor İşletme Müdürlüğü Lise ve Dengi Okul 1 T O P L A M 2

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