ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Eti Maden İşletmeleri ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında gerçekleştirilen istihdam protokolü kapsamında en az lise mezunu 66 personel alınacağı açıklandı. KPSS şartı aranmayan alımlar için Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir illeri için yapılacak. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 24, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 30, ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 12 olmak üzere toplam 66 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen 66 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 22.08.2019 tarih ve 28130 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 27.08.2019 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 66 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 27.08.2019 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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