ETİ Maden En Lise Mezunu 104 Daimi İşçi Alımı Yapacak!

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları'nda görevlendirilmek üzere 104 daimi / sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeller Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam edilecek.

Alınaak personeller proses işçisi olarak görevlendirilecektir. Proses işçisi meslek olarak "Bilgisayar kumandalı hava basınç sistemiyle ürün reaktörlerine sıvı stok tanklarından hammaddeyi transfer etme bilgi ve becerisine sahip kişi" şeklinde tanımlanır.

Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda " Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 30, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 20, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 24 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 30 işçi olmak üzere toplam 104 sürekli işçi alımı için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen 104 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ulusal düzeyde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 05.11.2018 tarih ve 25670 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 12.11.2018 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 104 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 12.11.2018 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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