Eti Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alacak-İşte İstenen Mezuniyet Şartı

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı geçtiğimiz gün DPB'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 56 kadrolu işçi alımı yapılacağı belirtildi.

ETİ personel alım ilanının yayımlanmasının ardından başvurular için bekleyiş başladı. DPB'de yer alan açıklamada ETİ personel alımı başvurularının İŞKUR üzerinden alınacağı belirtilirken başvuruların 29 Aralık 2017'de başlayacağının altı çizildi.

Mezuniyet Şartı

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğüne Alınacak Personellerde istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

1 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Elektrik Bölümü Mezunlarından

1 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Elektronik Bölümü Mezunlarından

10 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Torna Tesviye Bölümü Mezunlarından

12 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Metal İşleri Bölümü Mezunlarından

9 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Makine Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

Emet Bor İşletme Müdürlüğüne Alınacak Personellerde istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

2 Proses İşçisi alımı Meslek Yüksek Okulu Makine Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

2 Proses İşçisi alımı Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü Mezunlarından

1 Proses İşçisi alımı Meslek Yüksek Okulu Kimya Bölümü Mezunlarından

2 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Kimya Bölümü Mezunlarından

3 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Makine Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne Alınacak Personellerde istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

5 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Metal Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

5 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Makine Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

3 Proses İşçisi alımı Lise ve Dengi Okul Tesisat Teknolojisi Bölümü Mezunlarından

Başvuru Ekranı

Başvuru ekranı 29 Aralık'ta açılacak..Başvuru ekranını sizinle paylaşacağız.

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