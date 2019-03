Et ve Süt Kurumu KPSS'siz Büro İşçisi Alıyor!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan ile KPSS şartı olmadan 1 engelli işçi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımız için aktarıyoruz.

NOTLAR:

1) Eskihisar Mahallesi 8O0O. Sokak Numara 6 Merkezefendi/DENİZLİ

2) 4857 saylll iş Kanununa tabi olarak istihdam edilecektir.

3) Deneme sUresi sonunda belirsiz süreli iş akdi ile istihdam edilecektir.

4} Kura çekimi Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü'nde 28103/2019 günü saat 10:00'da yapllacaktlr. kura çekim tarihinde bir değişiklik olduğu takdirde yeni kura çekim tarihi Et ve süt kurumuna ait www.esk.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

5) Sağlık Kurulu Raporu kura sonucu sınava alınacaklardan istenecektir.

6) İl genelinde ilana çıkılacaktır.

