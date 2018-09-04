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En Az Lise Mezunu Ülke Geneli 1048 Büro Memuru Alımı Yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Türkiye geneli Büro Memuru alımları yapılması için ilanlar yayımlandı. Kamu Kurumları ve özel firmalar tarafından yayımlanan ilanlarda tecrübe şartı olmadan en az lise mezunu olan kişilerin yapabileceği toplam 1046 büro memuru alımı yapılacak.

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En Az Lise Mezunu Ülke Geneli 1048 Büro Memuru Alımı Yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Türkiye geneli Büro Memuru alımları yapılması için ilanlar yayımlandı. Kamu Kurumları ve özel firmalar tarafından yayımlanan ilanlarda tecrübe şartı olmadan en az lise mezunu olan kişilerin yapabileceği toplam 1046 büro memuru alımı yapılacak.

04 Eylül 2018 Salı 16:38
En Az Lise Mezunu Ülke Geneli 1048 Büro Memuru Alımı Yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Türkiye geneli Büro Memuru alımları yapılması için ilanlar yayımlandı. Kamu Kurumları ve özel firmalar tarafından yayımlanan ilanlarda tecrübe şartı olmadan en az lise mezunu olan kişilerin yapabileceği toplam 1046 büro memuru alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR) aracılığı ile ülke genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmalara ve kamu kurumlarına büro memuru alımları yapılması için ilanlar yayımlandı. Herkes İŞKUR'un özel sektör personel ihtiyacını karşılamak için ilanlar yayımlayan bir kurum olduğunu düşünebilir ancak son zamanlarda kamu kurumları da personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İŞKUr üzerinden ilanlar yayımlıyor.

TÜRKİYE GENELİ BÜRO MEMURU ALIMLARI;

Tecrübeli ya da tecrübesiz adayların başvuru yapabileceği, bürolarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek olan açık pozisyonlar şu şekilde;

  • Dış ticaret büro memuru,
  • Genel büro memuru,
  • İdari işler büro memuru 

Yayımlanan ilanlarda toplam da 1046 kişilik büro personeli alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor.

  1. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  2. Lise, ön lisans, lisans mezunu olmak,
  3. Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  4. Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yukarıda belirtilen şartlar ve nitelikler genel olarak belirlenmiş olanlardır, başvuru yapacak adayların başvurmak istediği ilanın özel şartlarını da incelemesi gerekmektedir.

İlanlara başvurular iki şekilde yapılmaktadır. İŞKUR'un e-şube internet sitesi üzerinden veya bulunduğunuz ildeki İŞKUR il müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantlara tıklayabilirsiniz.
Genel Büro Memuru
İdari işler büro memuru 
Dış ticaret büro memuru alımı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.09.2018 17:01
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