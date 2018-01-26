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En Az Lise Mezunu 2383 Bayan-Erkek Güvenlikçi Alınıyor (Nasıl Güvenlikçi Olunur?)

İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 2383 bayan ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Silahlı ve silahsız olarak yapılan güvenlik görevlisi alımı için başvuru ekranı haberimizin devamında.

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En Az Lise Mezunu 2383 Bayan-Erkek Güvenlikçi Alınıyor (Nasıl Güvenlikçi Olunur?)

İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 2383 bayan ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Silahlı ve silahsız olarak yapılan güvenlik görevlisi alımı için başvuru ekranı haberimizin devamında.

26 Ocak 2018 Cuma 20:57
En Az Lise Mezunu 2383 Bayan-Erkek Güvenlikçi Alınıyor (Nasıl Güvenlikçi Olunur?)

Çalışma ve İş Kurumu resmi internet sayfasında binlerce güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımlandı.

İŞKUR ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda çok sayıda kamu ve özel kuruluş, en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor.

Kamu ve birçok özel kuruluş, güvenlik hizmetlerini karşılaması üzerine özel güvenlik görevlisi alımı yapmak için ilan yayımladı. İŞKUR ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda kuruluşlar, silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2 bin 383 güvenlik görecvlisi alımı yapıyor. Bu ilanlara başvuru yapmak için İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Başvuru

İŞKUR üzerinden özel güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR internet şubesine kayıtlı olmanız gerekmektedir. Kayıt yapan ve keydı olan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına bu ekran üzerinden göz atabilir. 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

Nasıl Özel Güvenlik Olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki şartları taşımaları durumunda bir güvenlik kursuna kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu kurslarda adaylara özel güvenlik görevlisi olabilmeleri için izlenecek yollar ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları

Özel güvenlik görevlisi olmak için kursa başvuru yapacak adayların şu şartları taşıyor olması gerekmektedir:

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

# Silahlı görev yapacak olanlarda yaş sınırı 21, silahsız görev yapacak olan kişilerde ise 18’dir.

# Silahsız görev yapacak olan kişilerde eğitim durumu ilkokul ya da ortaöğretimdir. Silahlı görev yapacak olan kişiler lise lise ya da dengi okul mezunu olmak zorundadır.

# Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapse mahkûm kalmış olanlar, affa uğramış olsalar da devlete karşı suç işlememiş olmak, rüşvet, dolandırıcılık, irtikap, zimmet ve sahtecilik, ırza geçme, fuhşa teşvik ve aracılık, uyuşturucu madde kullanma ve kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

# Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olunmalıdır.

# Özel güvenlik görevinin yapılmasına engel olabilecek herhangi bir engel ya da hastalığa sahip olunmamalıdır.

# Özel güvenlik temel eğitimi başarı ile tamamlanmalıdır.

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara-ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 23:32
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