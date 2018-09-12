En Az İlkokul Mezunu İl Özel İdare Müdürlüğü Kamu Personel Alım İlanı

Zonguldak İl Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilan ile en az ilkokul mezunu Kamu Personel Alımı yapacak. Başvurular başlamış olup 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilmektedir.

Zonguldak İl Özel idaresi Müdürlüğü en az ilkokul mezunu olarak tam zamanlı ve sözleşmeli 15 memur ve kamu personeli alımı yapacak. Başvurular 12 Eylül 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar devam edecek. Alınacak kamu personeli 3 kişi engelli kadrosundan ve 12 kişi normal kadrodan gerçekleştirilecek. Engelli kadrosu 3 kişi temizlik ve beden işçisi olarak alınacak.

Normal kadrodan alınacak olanlar 5 tır şoförü ve kamyon şoförü diğer 5 kişi harita mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, ateşleyici ve seyyar tamir ustası olmak üzere istihdam edilecek.

Adaylar 12 Eylül 2018 tarihi mesai bitimi saat 17:00’ye kadar aşağıda sıralanmış belgelerle birlikte, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. E-mail veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuracak adaylardan istenen belgeler ise şöyle;

İş Talep Formu,

Özgeçmiş (CV),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Askerlik Belgesi,

Erkek adayları için askerliğini yapmış olmak, muaf veya en az bir yıl tecilli olmak,

Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık engeli olmamak

Başvuru yapacak adaylar başvuracağı pozisyona göre ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekiyor.

Engelli 3 kamu personeli alımı için tıklayınız. (Engelli Kamu Personeli İlanı)

Özel idare normal 10 kamu personeli alımı için tıklayınız. (Normal 10 Kamu Personeli İlanı)

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