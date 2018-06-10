En Az İlkokul Mezunu 3660 Güvenlik Görevlisi Alımı (İŞKUR Aracılığıyla)

İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından toplamda 3660 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye genelinde kamu ile özel kuruluşlar bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak personeller için başvurular İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan yüzlerce ilanda toplamda 3660 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verilirken alımların silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi olarak yapılacağına yer verildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan alım için adayların silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası olması gerekmektedir. Diksiyonu düzgün ve yoğun çalışmaya ayak uydurabilecek, sürekli olarak çalışacak adaylar arasından yapılacak alım için başvurular sürüyor.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular yine İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

Açılan sayfada Türkiye geneli güvenlik görevlisi alım ilanları bulunmaktadır. Burada il ve ilçe seçimi yaparak ilanları filtreleyebilir, ilanlara daha ayrıntılı bakabilirsiniz.

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