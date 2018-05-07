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En Az İlkokul Mezunu 110 Geçici İşçi Alım İlanı Bugün Yayımlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından geçici statüde çalıştırılmak üzere 110 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

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En Az İlkokul Mezunu 110 Geçici İşçi Alım İlanı Bugün Yayımlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından geçici statüde çalıştırılmak üzere 110 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:20
En Az İlkokul Mezunu 110 Geçici İşçi Alım İlanı Bugün Yayımlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bugün yeni bir ilan yayımlandı.

Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak geçici işçi alımında Temmuz- Ağustos- Eylül aylarında çalıştırılmak üzere 90 gün süre ile geçici personel alımı yapılacağı bildirildi.

PERSONEL ALIMINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR ŞU ŞEKİLDE; 

DPB aracılığıyla yayımlanan geçici personel alım ilanında şu ifadelere yer verildi:

Alınacak kampanya ve mevsimlik işçileriçin, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulacaktır. Hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 8/3/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Kararnamenin eki Karar'm, 1/1/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/1/2005 tarihli ve 02311 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, BakanlarKurulu'nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin kura veya sözlü mülakat ile işe başlatılacağı belirtildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Biriminde gerçekleşecek kura ile alımlar yapılacak.

Buna göre 102 normal, 5 engelli, 3 Eski Hükümlü ve Terör Mağduru olmak üzere toplamda 110 adet kamu personeli alımı yapılacak.

Başvurular 11.05.2018 - 21.05.2018 tarihleri arasında İsparta İşkur Web sayfasından veya şahsen alınacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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