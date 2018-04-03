Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

En Az İlkokul Mezunu 110 Belediye Personeli Alımı Son Başvuru: 4 Nisan 2018

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı personel alımı başvurusu için son saatlere girildi. DPB'de ve İŞKUR'da yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 4 Nisan günü yapması gerekmektedir.

banner396

En Az İlkokul Mezunu 110 Belediye Personeli Alımı Son Başvuru: 4 Nisan 2018

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı personel alımı başvurusu için son saatlere girildi. DPB'de ve İŞKUR'da yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 4 Nisan günü yapması gerekmektedir.

03 Nisan 2018 Salı 23:23
En Az İlkokul Mezunu 110 Belediye Personeli Alımı Son Başvuru: 4 Nisan 2018

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan 110 geçici personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu resmi sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlarda 5 ay 29 günlüğüne alınacak geçici personellerin bahçıvan kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. 

BAŞVURU DETAYLARI

En az ilkokul mezunu ve KPSS'siz yapılan personel alımında, İŞKUR'da başvuru detayları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

TALEP GEÇİCİ OLUP, 5 AY 29 GÜNDÜR. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi) ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Ancak, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmez. Noter huzurunda çekilecek olan kura: 09.04.2018 tarihinde Saat:10:00'da Fuar Alanı Park Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yapılacaktır.

Not: Ücret : Asgari Ücret+%10 ve İkramiye+ yemek verilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular 4 Nisan günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerindne aşağıdaki belirilen şekilde yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Açılan sayfada İşyeri unvanı yazan kısma AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI yazın ve ARA butonunu tıklayın. İlan aşağıya gelecektir. İlana tıklayarak başvurunuzu yapın.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Belediye Personel AlımıMemur AlımıKPSSSİZ PERSONEL ALIMIIş IlanıIşçi Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni İlanlar Yayımlandı: İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 1519 Büro Memuru Alımı
Yeni İlanlar Yayımlandı: İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 1519 Büro Memuru Alımı
Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor
Belediyeler 60 KPSS ile ve KPSS'siz 420 Memur Personel Alımı Yapıyor
10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları
10 Farklı Banka En Az Lise Mezunu 598 Personel Alımı Yapıyor | KPSS'siz Personel Alımları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim