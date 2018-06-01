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En Az İlkokul Mezunu 1089 Büro Memuru Alım İlanları Yayımlandı-İŞKUR ile

İŞKUR aracılığıyla yeni büro memuru alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan yeni ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1089 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

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En Az İlkokul Mezunu 1089 Büro Memuru Alım İlanları Yayımlandı-İŞKUR ile

İŞKUR aracılığıyla yeni büro memuru alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan yeni ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1089 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 21:39
En Az İlkokul Mezunu 1089 Büro Memuru Alım İlanları Yayımlandı-İŞKUR ile

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla Türkiye genelinde büro memuru alımı için ilanlar yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası ilanlar kısmında Haziran 2018 dönemie ait ilanlar güncellendi. Güncellenen ilanlarda Türkiye genelinde bulunan özel kuruluşlara en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1089 adet büro memur ualımı yapılacağı bildirildi.

ALIMLAR TÜRKİYE GENELİ

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda büro memuru alımlarının Türkiye geneline yapıldığı belirtildi. Özel kuruluşlar, bankalar ve diğer kuruluşların yayımladığı ilanlara başvurular devam ediyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi, sayfasından yayımlanan büro memuru alım ilanlarına başvuru yapacak adayların ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olması, giyimine özen göstermesi, diksiyonu düzgün olması, iletişim becerileri yüksek olması, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, ms office programlarına hakim olması, ofis içinde sürekli olarak çalışması ve işi sahiplenmesi şartları aranmaktadır.

İLAN ARAMA

İlanlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

Açılan sayfa şu şekilde olacak:

Açılan bu ekranda büro memuru alımları vardır. Yukarıda bulunan filtrelerden il, eğitim seviyesi ve diğer seçenekleri işaretleyerek kendinize en uygun ilanlara göz atabilirsiniz.

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