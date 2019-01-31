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EGM ve POMEM KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan İl Emniyet Müdürlükleri ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'lere KPSS şartı olmadan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 134 kamu personeli alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

EGM ve POMEM KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan İl Emniyet Müdürlükleri ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'lere KPSS şartı olmadan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 134 kamu personeli alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

31 Ocak 2019 Perşembe 19:31
EGM ve POMEM KPSS'siz Personel Alıyor!

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafında yapılacak olan 134 kamu personeli alımlarına başvuru yapabilmek için aşağıda belirttiğimiz başvuru şartları sağlamanız gerekiyor.

İşte başvuru şartları;

Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşında olması, herhangi bir kurumdan aylık almıyor olması ve sağlık durumunun elverişli olması gerekiyor.

Alımların tamamına ilkokul, lise, önlisans ve lisans öğrenci veya mezun tüm bölümlerden adaylar başvuru yapabiliyor. Başvuru yapacak adaylar internet ortamında başvuru yapabilmektedir. Başvurular alınmaya başladı. Başvurular 1 Şubat 2019 saat: 29:59'a kadar devam edecek.

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ağaçlandırma ve çevre temizliği için en az ilkokul mezunu adaylar arasından 5 kişi 272901 TYP numarası ile kamu personeli alımı yapıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü 30 kişi kamu personel alımı için ilan yayınladı. Başvuracaklar 272836 TYP iş ilan numarası ile yapabilirler.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü 70 kişi kamu personel alım olarak 273032 iş ilan numarası ile en az ilköğretim mezunları arasından alım yapacağını ilan etmiştir.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 9 kişi çevre temizlik işçisi alımı yayımlandı. Başvuracaklar en az ilköğretim mezunu olması ve TYP ilan numarası 272904 olarak verilmiştir.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 30 kişi TYP çevre temizliği personeli alımını 272727 iş ilan numarası ile alım yapmaktadır.

Yukarıda verilen TYP numaralarından birini aşağıda verdiğimiz bağlantıda açılan sayfaya girerek ilanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
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Serap 2 saat önce

Abi yaşım 23 olurmuyum

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Çağrı can 2 saat önce

Dün 4 yıllık bölümden mezun oldum ama verdiğiniz siteye girdiğimde bütün bilgileri doldurduktan sonra başvuru yapamıyorum hata verip hiç bir kayıt bulunamadı yazıp duruyor yardımcı olursanız çok sevinirim

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