EGM ve MSB Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor-60 KPSS ile ve KPSS Sınırı Olmadan

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor.

EGM ile MSB, geçtiğimiz hafta DPB'de yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Tesisinde istihdam edilmek üzere ücreti sosyal tesis tarafından karşılanmak üzere Türkiye İş Kurumu Ankara Çankaya Hizmet Merkezi aracılığı ile 2 adet aşçı yardımcısı ve 1 adet kuru temizlemeci, Milli Savunma Bakanlığı ise garson ve aşçı yardımcısı kadrolarında istihdam etmek üzere 60 KPSS şartı ile 3 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

EGM PERSONEL ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu:

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Güncel Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, adayların KPSS puanları esas alınacaktır. Kuru temizlemeci kadrosu için EKPSS puan şartı aranmaktadır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

Adli Sicil ve Arşiv kaydı bulunmamak.

MSB PERSONEL ALIMI

Garson kadrosu;

*ALINACAK KİŞİ KONYA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.

*MESLEĞİYLE İLGİLİ EN AZ 3 YIL TECRÜBEYE SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.

*AYLIK NET 1700 TL + YILDA 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE

*Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Garson (Servis Elemanı) 3

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Lise ve Dengi Okul Farketmez Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Aşçı Yardımcısı kadrosu için;

*MESLEK LİSELERİNİN YİYECEK-İÇECEK, AŞÇILIK BÖLÜM MEZUNLARI TERCİH SEBEBİDİR.

*KAHVALTI VE MEZE HİZMETLERİNDE TECRÜBE ARANMAKTADIR.

*MESLEĞİYLE İLGİLİ EN AZ 3 YIL TECRÜBEYE SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR.

*AYLIK NET 1700 TL + YILDA 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE

*Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP94 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Aşçı Yardımcısı 3

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi Lise ve Dengi Okul Farketmez Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktaıdr. Aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma Milli savunma Bakanlığı ilanı için MSB, Emniyet Genel Müdürlüğü ilanı için ise EGM yazın ve ARA butonuna tıklayın. İki ilan da aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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