EGM Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

Isparta ve Kırşehir Emniyet Müdürlükleri personel alımı yapıyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne 1 engelli aşçı alımı yapılırken, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne yine 1 engelli temizlik görevlisi alınacak. İşte detaylar...

Engelli temizlik görevlisi istihdamı, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

7. 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.

10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

11. Isparta İl sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.( son bir yıl içeresinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim,tedavi, vb.makul sebeplerle aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)

12. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

13. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

14. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır.

15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

Engelli aşçı istihdam edilecek, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü

En az 2 (İki) yıl aşçı olarak bir işyerinde çalışmış olmak. (Başvuran adayların durumunu SGK kayıtlarından belgelendirmesi gerekmektedir.)

İlandan sonraki işe alım süreci ve yapılacak olan yazılı/sözlü sınav ile ilgili bütün duyurular www.kirsehir.pol.tr adresinden yapılacaktır.

Engelli aşçı alımı ile ilgili detaylar için buraya, engelli temizlik görevlisi alımı ile ilgili detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.