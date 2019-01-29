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EGM, Jandarma ve Polis Akademisi İlan Yayımladı! Kamu Personeli Alımı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla kamu personeli alım ilanları yayımladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yayımlanan ilanların detayları...

EGM, Jandarma ve Polis Akademisi İlan Yayımladı! Kamu Personeli Alımı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla kamu personeli alım ilanları yayımladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yayımlanan ilanların detayları...

29 Ocak 2019 Salı 11:40
EGM, Jandarma ve Polis Akademisi İlan Yayımladı! Kamu Personeli Alımı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla kamu personeli alım ilanları yayımladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yayımlanan ilanların detayları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web adresinden yayımlanan ilanlarla TYP kapsamında personel alımı yapılıyor.

Ayrıca TYP kapsamında yapılan alımlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirileceklerin alınacağı açıklandı.

Toplum Yararına Program kapsamında personel alımı yapılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi ve Jandarma Genel Komutanlığı ilanlarını derledik.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 5 kişinin alımını yapacak ve TYP numarası ise; "272901" olarak açıklandı.

Kayseri, Talas İl Jandarma Alay Komutanlığı ise 5 kişinin alımını yapacak ve TYP numarası ise; "272737" olarak duyuruldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 9 kişinin alını yapacak ve TYP numarası ise "272904" olarak bildirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ise 70 kişinin alımını yapacak ve TYP numarası ise "273032" olarak açıklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ise 30 kişinin alımını yapacak ve TYP numarası ise "272727" olarak duyuruldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü 30 kişinin alımını yapacak ve TYP numarası ise; "272836" olarak ifade edildi.

TYP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

TYP kapsamında personel alımı için başvuru yapacak olan vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

Bu bağlamda vatandaşların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra vatandaşların 18 yaşı doldurmuş veya daha büyük olmaları gerekirken emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmamaları, öğrenci olmamaları gerekmektedir.

Ayrıca açıköğretim öğrencisi olan vatandaşların başvuru yapfabilecekleri de belirtildi.

İlanlara ve detaylara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP açık iş ilanları kısmından ulaşılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
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