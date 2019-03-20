Dünya Göz Hastanesi Personel Alıyor!

Alım yapılacak kadrolar;,Temizlik Personeli, Makam Şoförü, Hasta İletişim Uzmanı, Hasta Kabul Vezne Personeli, Biyamedikal Mühendisi, Hasta Danışmanı, Ofis Destek Elemanı, Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Hemşiresi, Ön Muhasebe Personeli olarak duyuruldu.

Adaylardan farklı kadrolar için lise, önlisans ve lisans mezuniyet şartı isteniyor. Adayların kariyer sitelerinde de rastlayabileceği bu iş için askerlikle ilişiksiz olma(erkek adaylardan), Office uygulamalarına hakim olma, stresli hastane çalışma ortamına kolaylıkla uyum sağlayabilme gibi şartlar aranıyor.

Adaylar başvurularını aşağıda yer alan linkten gerçekleştirebilir ve diğer şartları yine bu linkten görebilirler.

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