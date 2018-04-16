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DPB'de Yayımlandı: Mezuniyet Şartı Olmadan 6 Belediye Personeli Alımı

Tuzluca Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda beden işçisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 6 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

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DPB'de Yayımlandı: Mezuniyet Şartı Olmadan 6 Belediye Personeli Alımı

Tuzluca Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda beden işçisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 6 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:18
DPB'de Yayımlandı: Mezuniyet Şartı Olmadan 6 Belediye Personeli Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan yeni ilanda Tuzluca Belediye Başkanlığı 6 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Tuzluca Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda KPSS ve mezuniyet şartı olmadan yapılacak personel alımında adaylar beden işçisi olarak belediye başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. 4857 sayılı kanuna tabi olarak alınacak personeller belediyede geçici olarak çalıştırılacak.

İlana başvuru yapacak adayların okur yazar olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olması, Tuzluca sınırları içinde ikamet ediyor olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor.

Başvuru detayları ve ilan metni ise şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 14:38
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Personel AlımıBelediye Personeli AlımıIşkur
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