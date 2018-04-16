DPB'de Yayımlandı: Mezuniyet Şartı Olmadan 6 Belediye Personeli Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan yeni ilanda Tuzluca Belediye Başkanlığı 6 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Tuzluca Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda KPSS ve mezuniyet şartı olmadan yapılacak personel alımında adaylar beden işçisi olarak belediye başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. 4857 sayılı kanuna tabi olarak alınacak personeller belediyede geçici olarak çalıştırılacak.

İlana başvuru yapacak adayların okur yazar olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olması, Tuzluca sınırları içinde ikamet ediyor olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor.

Başvuru detayları ve ilan metni ise şu şekilde;

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