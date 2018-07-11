Didim Belediyesi 51 Beden İşçisi Alacak

Son başvuru tarihi 20.07.2018 olan iş ilanının genel şartları ve iş tanımı şöyle;

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İŞKUR İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz

Talebe Katılım açık iş sayısının sayısı üç katını geçerse Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı, Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir.

KURAYA TABİ İŞGÜCÜ TALEPLERİNE İLKOKUL-İLKOĞRETİM VE ÜSTÜ EĞİTİME SAHİP OLANLARDA MÜRACAAT YAPABİLECEKLERDİR.

NOTER KURASI: 26.07.2018 TARIHİNDE SAAT :14:30’da DİDİM BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONUNDA YAPILACAKTIR.

Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. Sınav gün, saat ve yeri, talebi veren Kurum olan DİDİM BELEDİYESİ tarafından, mülakat veya sınav gününden en az beş gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilecektir.

Maaş bilgisi ise şöyle; SGK KANUNU GEÇERLİDİR ÜCRETİ: ASGARİ ÜCRETİN %5 FAZLASIDIR.

İlanı İŞKUR sayfasından görüntülemek için tıklayınız.