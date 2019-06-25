Devlet Su İşleri En Az Lise Mezunu Personel Alıyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile en az lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Devlet Su İşleri, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre ısıtma ve sıhhi tesisatçı kadrosunda görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 1 Temmuz 2019 tarihi olarak belirtilmiştir. Adayların son başvuru tarihine kadar iş ilan numarasıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005034669 olarak belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri ısıtma ve sıhhi tesisatçı alımında adaylarda aranan şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak, en az lise en fazla önlisans mezunu olmak, kalorifer ateşçisi meslek belgesi ve sertifikasına sahip olmak yer almaktadır.

Başvuru yapmak isteyen adayların Bursa il ve ilçelerinde ikamet ediyor olması da adaylarda aranan şartlar arasında yer almaktadır.

İşe alımlar kurayla yapılacak olup kura bilgileri şu şekilde paylaşılmıştır: 9 Temmuz 2019 tarihinde saat 17.00-18.00 arasında Bursa Devlet Su İşleri’nde kura çekimi yapılacaktır. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir.

Son Başvuru tarihi 01 Temmuz 2019 tarihi olarak açıklandı.

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