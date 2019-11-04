Devlet Su İşleri (DSİ) Birçok Şehirde 500 Daimi İşçi Alımı Yapıyor! İşte Kadro Dağılımı ve Detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN yapılan açıklamada "Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 adet Sürekli İşçi alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Kadro dağılımı da Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte detaylar...

DSİ tarafından yayınlanan ilanda "Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır. İlan olunur..." ifadeleri kullanıldı.

Başvurular işkur üzerinden alınacak ve yalnızca 5 günlük başvuru süresi olduğu için başvuru yapacak adayların acele etmesi gerekiyor.

İşte kadro dağılımları...

KPSSCAFE.COM.TR