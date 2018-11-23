Devlet Hastanelerine KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Binlerce Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasında 2 biin 200 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Toplum Yararına Programı (TYP) üzerinden yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Devlet Hastaneleri bünyesinde görevlendirilmek / istihdam edilmek üzere 2 bin 200 kamu personeli alınacak.

Alınacak kamu personelleri İzmir ve İzmir'e bağlı ilçelerde bulunan Devlet Hastanelerinde istihdam edilecek.

İlana başvurular bugün başladı. 27 Kasım 2018 tarihine kadar da devam edecek.

Başvurusu yalnızca 1 gün olan ve bugün 23:59'da sona erecek olan iller de bulunuyor. Sivas, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Osmaniye gibi illerin başvuru sürelerinin neden bu kadar kısıtlı olduğu merak konusu oldu.

İlana başvurmak için ilkokul mezunu olmanız, 18 yaşını dolurmuş olmanız ve 45 yaşından büyük olmamanız yeterlidir.

İlanlara başvuru yapmak için İŞKUR'a giriş yapıp aşağıda verdiğimiz bağlantıda yer alan ilan numaralarına tıklamanız yeterlidir.

Başvuru yapmak için buraya tıklayınız

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