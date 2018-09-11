Devlet Demiryolları Personel Alım İlanı Yayımlandı

İlanlar 17 Eylül 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Başvurular yine İŞKUR sitesi üzerinden yapılabilecek. Eski hükümlü personeller Karabük, Ankara, Hatay ve Konya'da görevlendirilirken, engelli personeller Karabük ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

Karabük Depo Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne mekaniker lokomotifçi olarak 2 engelli işçi istihdam edilecektir.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 18-19.10.2018 tarihlerinde, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi, noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir.

Evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 24.10.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı 07.11.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimizde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Mekaniker Lokomotifçi Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde hareket eden lokomotif ve vagonların tamir ve bakım işlerinde en az 1 yıl tecrübeli olmak şartı aranmaktadır. Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca, SGK hizmet dökümü istenecektir.

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e- devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), Engelli raporu, (engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.) 7- İş Talep Bilgi Formu (www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden alınacak) 8- 3 Adet Fotoğraf

ESKİ HÜKÜMLÜ İLANI İSE ŞÖYLE;

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 18-19.10.2018 tarihlerinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. Sözlü sınavı 07.11.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerinde görev alacak eski hükümlü işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan eski hükümlü işçinin deneme süresi 4 aydır. İSTENİLEN BELGELER Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak eski hükümlü işçiden, Öğrenim belgesi, 3 adet fotoğraf, İş Talep Bilgi Formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), KPSS Sonuç Belgesi (09.12.2016 sonuç tarihli) Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. Sağlık kurulu raporunda; Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)

Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),

İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 frekansların ortalaması, 0-40 dB olmalıdır.)

MESLEK LİSELERİNİN İSTENEN BÖLÜMLERİ (TORNA-TESVİYE /TEZGAH MAKİNE VE TALAŞLI İMALAT İŞÇİLİĞİ İÇİN)