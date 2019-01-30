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Devlet Demiryolları Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 3 engelli, 2 eski hükümlü olmak üzere 5 kamu personeli alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

Devlet Demiryolları Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 3 engelli, 2 eski hükümlü olmak üzere 5 kamu personeli alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
Devlet Demiryolları Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 3 engelli, 2 eski hükümlü olmak üzere 5 kamu personeli alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

Devlet Demiryolları alımları Türkiye İş Kurumu vasıtası ile yapacak.  Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu olmak engelli veya eski hükümlü olmak gibi şartlar yer alıyor.

Daha fazla detay ve başvuru şartlarını incelemek için başvuru kılavuzlarını baştan sona incelenmesinde fayda var. 

Aşağıdaki linklerden başvuru kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

3 ENGELLİ PERSONEL ALACAK

2 ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALACAK

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
devlet demiryolları engelli eski hükümlü işçi alacak
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