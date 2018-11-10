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Devlet Demiryolları Daimi İşçi Alacak!

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyururu ile 157 sürekli / daimi işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Devlet Demiryolları Daimi İşçi Alacak!

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyururu ile 157 sürekli / daimi işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
Devlet Demiryolları Daimi İşçi Alacak!

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyururu ile 157 sürekli / daimi işçi alımı yapılacağı ilan edildi. 

Yayımlanan duyuruda asıl ilanın 15 Kasım 2018 tarihinde Türkiyeİş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacağı açıklandı.

Çeşitli sanat kollarına mensup kişilerden 157 kişi sürekli işçi statüsünde Devlet Demiryolları bünyesinde istihdam edilecek.

İlana kesin başvuru yapacak adaylar işkur tarafından belirlenip, Demir Yolları'na aday listesi gönderilecek. Aday listesine giren adaylar 10 Aralık - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Demir Yolları Taşımacılık sitesinde yer alan iş talep formunu eksiksiz bir şekilde dolduracak ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Talep formuna mutlaka resim yapıştırılacak.

İlana başvurular 15 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar belli olduğunda anında bildirim alarak haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamalarını indirin.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 13:55
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devlet demiryolları daimi işçi alacak
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