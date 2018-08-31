Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor!..

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'a ait internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı ilanda marangoz meslek kadrosunda istihdam etmek üzere 1 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular için son başvuru tarihi 5 Eylül 2018 olan ilanda başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri üzerinden veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru sırasında adayların kullanacağı iş ilan numarası 00004610142 olarak açıklandı.

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

Meslek liselerinin; mobilya ve iç mekan tasarımı, mobilya dekorasyon, doğramacılık, ahşap ve doğrama teknoloji mezunu olması veya düz lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık veya ustalık belgesine sahip olması,

İlana başvuru yapacak olan adayların 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş olmak

Kişisel Durumu "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" statüsünde olmak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından istihdam edilecek olan kamu personeli daimi/sürekli olarak çalıştırılacaktır. Başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı gibi koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz ve beyan etmek mecburiyetindedir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Eylül 2018

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