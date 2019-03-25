Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi Alımı İlanı Yayınlandı!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşkur Genel Müdürlüğü aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İlanda en az lise mezunu adaylar değerlendirmeye alınacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımına başvurular 25 Mart’ta başladı ve 29 Mart'a kadar deva edecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başvuruların Türkiye geneli olarak kabul edileceği ifade edildi. Söz konusu işçi alımı kapsamında armadör işçisi, oto döşemecisi, metal sac işleme işçisi alımı yapılacağı ifade edildi.

Türkiye İş Kurumu resmi web adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.