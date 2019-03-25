Çağrı Merkezi Personeli Alımı! Detaylar Haberimizde!

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanlarla iş bulma hayali kuran gençlere her gün yeni iş fırsatları sunuluyor. Bunlardan birisi de Çağrı Merkezi personel alımı. Çeşitli şirketlerin İşkur aracılığıyla yapacakları alımlar için adayların izleyeceği yolu sizler için derledik.