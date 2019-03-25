Çağrı Merkezi Personeli Alımı! Detaylar Haberimizde!

Öncelikle kimler bu çağrı merkezi personeli olabilir?
- En az lise mezunu,
- Tercihen Çağrı Merkezi deneyimi olan,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- Hızlı düşünebilen ve problem çözme becerisine sahip,
- İletişime açık,
- Çok iyi sözel ifade becerilerine ve ikna yeteneğine sahip,
- Müşteri memnuniyeti odaklı,
- Sabit vardiyalı sistemde çalışabilecek,
- Takım çalışmasına uyumlu,
Sizler için yukarıda belirttiğimiz genel şartları taşıyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz link aracılığıyla İşkur’un resmi internet sitesi üzerinden ilanların tamamını görebilirsiniz. Lütfen başvurularınızı yapmadan önce verilen kriterleri dikkatlice okuyunuz.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436