Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belediye ve kamu kuruluşlarının personel ihtiyaçlarına yönelik yapılan alımlara aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR bugün yayınladığı iş ilanlarına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İzenerji İnsan Kaynakları Bakım Onarım Enerji Güvenlik Hizmetleri İlaçlama ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, en az ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden KPSS’siz toplam 72 personel alımı yapacak. Alınacak personeller, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosunda daimi olarak istihdam edilecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların 20-22 Kasım 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK?

İzenerji İnsan Kaynakları tarafından 2 arkeolog, 1 acil tıp teknisyeni, 2 bahçe bakım elemanı, 15 biyosidal ürün uygulayıcısı, 22 büro personeli, 1 elektrik elektronik teknisyeni, 1 elektrik teknikeri, 2 gassale, 1 grafiker, 2 harita ve Kadastro teknikeri, 1 inşaat teknikeri, 1 müzik eğitmeni, 1 restoratör, 2 sayaç açma-kapama personeli (su), 1 sekreter, 1 sosyal çalışmacı, 2 sosyolog, 3 şoför, 4 temizlik personeli ve 7 vasıfsız işçi olmak üzere 72 kadrolu personel alımı yapacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Belirtilen öğrenim şartına uymak ve bunu belgelendirebilmek,

KADROLARA GÖRE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Arkeolog alımı; Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, uzun süren projeleri tamamlayabilecek azim ve disipline sahip olmak

Acil tıp teknisyeni alımı; sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Bahçe Bakım Elemanı Alımı; En az ilkokul mezunu olmak

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Alımı; En az ilkokul mezunu olmak

Büro Personeli Alımı; en az lise tercihen üniversite mezunu olmak, bilgisayar ve ofis malzemeleri kullanıyor olmak

Elektrik elektronik teknisyeni alımı; meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Elektrik Teknikeri Alımı; Meslek Yüksek Okulu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Gassale alımı; bayan olmak, en az lise mezunu olmak, fiziki veya psikolojik sorunu olmayan soğukkanlı ve metanet sahibi olabilen adaylar

Grafiker Alımı; üniversitelerin alanı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

Harita ve Kadastro Teknikeri Alımı, Meslek Yüksek Okulu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

İnşaat Teknikeri Alımı; Meslek Yüksek Okulu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Müzik Eğitmeni Alımı; konservatuar mezunu olmak, pedagojik formasyon eğitimi almış olmak

Restoratör Alımı; üniversitelerin mimari restorasyon bölümlerinden mezun olmak

Sayaç Açma Kapama Personeli Alımı; en az lise mezunu olmak

Sekreter Alımı; en az lise tercihen üniversite mezunu olmak, diksiyonu düzgün prezantabl olmak

Sosyal Çalışmacı Alımı; üniversitelerin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmak

Sosyolog Alımı; tercihen bayan olmak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Şoför Alımı; en az ortaokul mezunu olmak, B sınıfı ehliyet, Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak

Temizlik Personeli Alımı; En az ilkokul mezunu olmak

Vasıfsız İşçi Alımı; En az ilkokul mezunu olmak

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular sadece internet adresi üzerinden yapılacak olup adayların, belirtilen tarih aralığında www.izenerji.com.tr internet adresi üzerinden yapmaları ve başvuru yapmak istedikleri pozisyonu belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan adaylardan sadece uygun görünen adaylara, başvuru esnasında belirttiğinin iletişim n dönüş yapılacaktır.

Kurum adı; İzenerji İnsan Kaynakları Bakım Onarım Enerji Güvenlik Hizmetleri İlaçlama ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi