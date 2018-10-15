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Bu Fuarda İş Bulabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden düzenlenen Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri fuarına katılarak iş bulma imkanına sahip olabilirsiniz.

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Bu Fuarda İş Bulabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden düzenlenen Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri fuarına katılarak iş bulma imkanına sahip olabilirsiniz.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:31
Bu Fuarda İş Bulabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden düzenlenen Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri fuarına katılarak iş bulma imkanına sahip olabilirsiniz.

İŞKUR'dan yapılan duyuruda ''Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğün tarafından düzenlenecek olan “Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri” 18 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2018 tarihinde ANFA Altınpark Fuar Alanında iş arayanlara ve işverenlere kapılarını açacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İŞVEREN İLE İŞ ARAYANLAR FUARDA BİR ARAYA GELECEK

18 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 gün sürecek olan fuarda personel ihtiyacını karşılamak isteyen işverenler ile iş bulmak isteyen vatandaşlar bir araya gelecek. 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un iş ve meslek danışmanları, katılımcıların stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yapacak.

Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin şirketleri tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.

Ankara 6. İstihdam ve Kariyer Günleri afişleri şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 14:38
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bu fuarda bulabilirsiniz
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