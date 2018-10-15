Binlerce İlan var: İŞKUR Sitesi Üzerinden Kendine Uygun İş Nasıl Bulunur?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yurt içinde ve yırt dışında iş arayan işsizlere veya işini değiştirmek isteyenlere bu imkanları sunan ve devlet güvencesi ile faaliyet gösteren en kıymetli kurumlardan biridir. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşmak veya ilanlardan haberdar olmak bazı zamanlar soruna dönüşebiliyor. Bu haberimizde Türkiye İş Kurumunun resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresi üzerinden nasıl iş araması yapılır, nasıl iş bulunur gibi detaylar yer almaktadır.

İŞKUR'UN WEB SİTESİNDE NELER VAR?

Türkiye İş Kurumu web sitesi son zamanların kolay kullanım trendlerine göre tasarlanmış bir ara yüze sahiptir. Yani herkes mobilden veya masaüstü sürümden kolay bir şekilde faydalanabilir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un sitesi girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Bu ekranda 'İş bulmanın en iyi yeri' başlığının altında bulunan 'meleğinizi yazınız' kısmını doldurabilir veya doldurmayabilirsiniz. Eğer vasıflı bir personelseniz yani elinizde bir mesleğiniz varsa buraya o mesleği girebilirsiniz. Hemen yanında konum ikonunun bulunduğu kısımda şehir kriterini girerek iş bulmak istediğiniz şehri seçebilirsiniz. Daha sonra ara butonuna basarak çıkan iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. Eğer daha detaylı bir arama yapmak isterseniz hemen altta bulunan 'detaylı ara' butonu kullanabilirsiniz.

İlanlara başvuru yapabilmeniz için İŞKUR İnternet Şubesi'ne kaydınız bulunmalıdır.

İŞKUR SİTESİNE NASIL ÜYE OLUNUR?

İşkur sitesine dilerseniz internet üzerinden dilerseniz de Bir İŞKUR müdürlüğüne müracaat ederek kayıt olabilirsiniz. İnternetten üye olmak isterseniz üyelik sözleşmesini onaylayıp sizden istenen kişisel bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Onaylıyorum butonuna bastığınızda site sizi kişisel bilgilerinizi girebileceğiniz sayfaya yönlendirecektir.

Burada yer alan bilgileri doldurduuktan sonra İŞKUR'a üye olabilirsiniz.

E-DEVLET İLE İŞKUR'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu sitesine ayrı bir üyelik oluşturmak istemezseniz e-devlet şifreniz ile direkt olarak işkur'un web sitesine giriş yapabilirsiniz.

İŞKUR'un web sitesine girdiğinizde sağ üst kısımda yer alan internet şubesi butonuna bastığınız e-devlet ile giriş düğmesini görebilirsiniz. Bu buton sayesinde direkt e-devlet bilgileriniz ile İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapabilir, ilanları inceleyebilirsiniz.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAKILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerindeki kayıt ve giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra iş ilanları kısmına girerek ilanları inceleyebilirsiniz.

İş ilanları kısmına girdiğinizde detaylı bir filtrele özelliği bulunan sayfa ile karşılaşırsınız. Sayfa üzerindeki gerekli filtreleme kriterlerini girdiğinizde size uygun olan ilanları inceleme fırsatı bulabilirsiniz.

Dilerseniz yaptığınız filtrelemeleri kaydederek daha sonra tek tıkla yeniden inceleyebilirsiniz.

Çalışma yeri yazan kısımdan yurt içi veya yurt dışı ilanları seçebilirsiniz. Tüm İller yazan yerden de iş bulmak istediğiniz şehri seçebilirsiniz.

Gerekli kriterleri girdikten sonra sağ alt kısımda bulunan ara butonuna basmanız yeterlidir.

'Arama bölümüne aradığınız mesleği veya kriteri girdiğinizde sadece yazdığınız özelliklere göre ilanları sıralarsanız. Örneğin Büro Memuru yazdığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırsınız.

İlanlarında yanında bulunan engelli işareti o ilanın engellilere uygun ilan olduğu anlamına gelmektedir.

Bu yöntemlerle İŞKUR'un sitesi üzerinden kendinize en uygun ilanı bulabilirsiniz.

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