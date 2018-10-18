Binlerce Ev Hanımı ve Gence İş Müjdesi!

Türkiye'de iş bulmak denilince ilk akla gelen kurum olan Türkiye İş Kurumu hazırladığı ve hayata geçirdiği projelerle yeni stihdam alanları açmaya devam ediyor. Genç işsizlikle mücadele programı çerçevesinde İşe İlk Adım Projesi, çalışmak isteyen anneler için İşte Anne Projesi, gençlerin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi alanlarda iş sahibi olmak isteyenler için ise Geleceğin Meslekleri Projesi hayata geçirildi. Peki İŞKUR projelerine nasıl başvuru yapılır? İŞKUR projelerine kimler başvuru yapabilir? İŞKUR projelerine başvurmak için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu projelerini bir bir hayata geçirmeye başladı ve binlerce insan İŞKUr projelerine nasıl başvuru yapacağını merak ediyor.

İŞKUR İzmir İl Müdürü Makbule Dank, "İşverenlerin ve gençlerin birimlerimize gelip başvuru yapmalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

İŞKUR İSTİHDAM PROJELERİ

İşe ilk adım projesi ve İş'te Anne projeleri ile Türkiye genelinde 5 bin kişiye iş imkanı sunmayı amaçladıklarını belirten İşkur İl Müdürü Makbule Dank şu açıklamaları yapt; '' Projelerimiz özellikle genç ve kadınlara öncelik vermeyi hedeliyoruz. İşe İlk Adım Projesi'nden ön lisans ve lisans mezunu, 18-29 yaş arası gençler faydalanabilecek. 3 ay ile 9 ay arasında değişen program süreci boyunca gençlere günlük 61,65 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

ANNELERE İSTİHDAM MÜJDESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları (MEK) veya işbaşı eğitim programlarına (İEP) yönlendireceğini söyleyen İzmir İŞKUr İl Müdürü Makbule Dank açıklamalarına şöyle devam etti; "Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek. Projeden yararlanmak isteyen kadınlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, Hizmet Merkezlerine başvurabilecek" şeklinde konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Gelişen teknoloji ile birlikte gelişmekte olan 23 meslek alanında düzenlenen bir diğer işbaşı eğitim programından söz eden İŞKUR İzmir İl Müdürü Makbule Dank, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"İŞKUR tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla web ve mobil programlama uzmanı, sistem ve ağ yönetimi uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bulut bilişim uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 TL cep harçlığı verecek. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1950 TL´ye ulaşabilecek. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak." dedi.

Kaynaklar; Takvim

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