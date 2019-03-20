BİM ve ŞOK 13 Farklı Şehre Yüzlerce Personel Alıyor!

Bim ve şok market zincirleri işkur aracılığıyla 13 farklı şehirde 461 işçi istihdam ediyor!

BİM ve ŞOK market zincirleri satış elemanı, forklift operatörü, reyon görevlisi, satış danışmanı, beden işçisi, sekreter, muhasebe elemanı, mağaza sorumlusu gibi kadrolara personel alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR’un resmi internet sitesinden yapılacak başvurular neticesinde personel alımları gerçekleştirilecek.

Aranan şartlar ise; personelin yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmesi, erkek adaylar için askerliğini yapmış olması ve en az ilkokul mezunu olunması.

İŞKUR’un resmi internet sitesinde arama bölümüne ŞOK Marketler zinciri için ‘ŞOK’, BİM Marketler zinciri için ‘BİM’ yazarak başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA